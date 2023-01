POLL: 🎥 Twee schwalbes, maar één keer geel. Hoe beoordeel jij deze fase?

Twee schwalbes in de wedstrijd tussen Union en Antwerp. Verrassend genoeg tweemaal werd er tweemaal een andere bestraffing aan gegeven door de scheidsrechter. Hoe beoordeel jij deze fases?

In het begin van de wedstrijd ging Jurgen Ekkelenkamp van Antwerp neer in de 16 zonder echt contact. Hij kreeg dan ook een gele kaart onder de neus geschoven. Amper drie minuten later gebeurde hetzelfde aan de overkant van het veld. Siebe Van Der Heyden gaat neer in de 16, krijgt de overtreding tegen, maar een gele kaart werd er niet gegeven.

Zie jij enig verschil tussen deze twee fases? Heeft de scheidsrechter dit juist beoordeeld?