Van Bommel zag hoe het vierkant liep bij zijn ploeg tegen Union: "Dat lukte langs geen kanten vandaag"

Na een puike week waarin gewonnen werd van Gent en Genk kon Antwerp de goede flow niet doortrekken tegen Union. In het Dudenpark werd met 2-0 verloren.

De Great Old beleefde een lastige zondagnamiddag in Brussel en kreeg nooit echt de kans om in het eigen spel te komen. Stengs stuitte op zijn limieten in het middenveld, Ekkelenkamp kwam niet in het stuk voor en de gehele aanvalslinie was ook afwezig.

"We hebben van onszelf verloren", klinkt het bij Antwerp-coach Mark Van Bommel na de partij bij Eleven Sports. "Het team zat niet in de wedstrijd en ook het individu niet. Soms kan het individu nog voor het verschil zorgen maar dat lukte vandaag langs geen kanten", was hij hard.

"Het veld lag er zwaar bij, helemaal anders dan in de zomer. Dat is geen excuus maar een feit. En als je dan de 50/50 regelmatig verliest, krijgt de andere ploeg wat eer lucht in de benen en gaat het vlotter. Ons voetbal kwam er niet zo goed uit als in de voorbije wedstrijden omdat de details vaker tegen zaten", luidt de analyse van de Nederlandse trainer.