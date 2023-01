Antwerp niet te spreken over prestatie van Laforge in topper tegen Union: "Was voor mij een 100% penalty"

In toppers zit het hem vaak in de details en die waren vaker in het voordeel van Union dat dan ook aan het langste eind trok tegen Antwerp.

Die details in het voordeel van Union werden ook mee veroorzaakt door scheidsrechter Laforge. Het begon al na 7 minuten. Vijf minuten eerder had Ekkelenkamp een gele kaart gekregen voor een schwalbe in de 16. Na 7 minuten liet Laforge zich ook niet vangen toen Van Der Heyden een schwalbe deed in de 16 .Ditmaal kreeg de speler in kwestie echter geen geel karton. Een eerste reden voor de Antwerp-spelers om zich te laten gelden.

In de tweede helft, toen het al 1-0 stond voor Union, ging Muja neer na contact met Machida in de 16. Laforge wees echter opnieuw niet naar de stip maar even later ging bal er wel op toen Janssen de hand beroerde met de hand in de eigen 16.

Reacties Alderweirel-Van Bommel

"Naar mijn gevoel verliezen we hier niet verdiend. Het was niet onze beste partij maar ook niet die van de scheidsrechter. Vanuit mijn standpunt was het een 100% strafschop. Als kapitein ga ik ernaartoe en zeg ik tegen de scheidsrechter om naar de beelden te kijken maar dan krijg ik meteen geel", is Alderweireld streng in een eerste reactie bij Eleven Sports.

Mark Van Bommel werd ook gevraagd naar een reactie over de mogelijke strafschop van Antwerp en de prestatie van Laforge. "Normaal gesproken zeg ik niets over de arbitrage. Dus dat ik dit nu moet zeggen, wil wel zeggen dat ik al genoeg gezegd heb", blijft hij mysterieus.