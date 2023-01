Geen winnaar in de Luikse derby: Seraing pakt belangrijk punt, Standard schiet niets op met gelijkspel

De Luikse derby heeft geen winnaar opgeleverd. Alle doelpunten vielen voor rust.

In het begin van de wedstrijd eiste Standard de bal op. Na enkele minuten kon Zinckernagel al trappen op doel, maar zijn poging ging naast. Verder kon Standard niet veel met het balbezit doen.

Tot dan had Seraing nog niet veel kunnen doen. Bernier kon aan de rand van het strafschopgebied een fout versieren. Uit de vrije trap kwam er een hoekschop uit. Bernier nam die Lepoint dook op bij de 1e paal en Balikwisha was verrast. Met zijn achterhoofd verlengde hij in eigen doel. Zo kwam Seraing ietwat verrassend op voorsprong.

Standard was van slag en Seraing kon gemakkelijker de bal bijhouden. Ook kon het wat meer dreigen, maar het kon Standard niet echt verontrusten.

Zinckernagel speelde zich dan slim vrij tussen de lijnen. Hij vond Dönnum op links en die leverde een goede voorzet af. Perica werkte af, maar stond een voet buitenspel. De VAR checkte het nog even en bevestigde het oordeel op het veld. Even later was het wel prijs voor Standard. Fossey zette zich goed door op rechts en vond centraal Dönnum. Die trapte meteen op doel. Zijn poging week af en verdween in doel. Martin was kansloos.

Na de rust werd er minder gevoetbald en werd er meer strijd geleverd. Zo waren er nauwelijks kansen. Nochtans begon Standard goed. Perica twijfelde te lang en Martin hield zijn hoek goed klein bij een steekbal op Dönnum.

De beste kansen waren nog voor Seraing. De ingevallen Sissoko kwam oog in oog met Bodart te staan, maar toonde te veel wat hij ging doen. Zo was de kans weg. Enkele minuten later werd een hoekschop tot bij Lepoint teruggekopt. Die werkte in doel, maar hij stond duidelijk buitenspel.

Standard ging nog voor een slotoffensief. Ohio kreeg nog een reuzekans, maar miste vlak voor doel onbegrijpelijk. Even ervoor had Lepoint rood moeten krijgen. Hij plantte zijn studs vol op de achillepees van Canak die de counter probeerde op te zetten. Laifis kreeg nog een goede kans bij een vrije trap, maar zijn kopbal miste richting. Ook 2 counters op het einde leverde geen winnaar op.