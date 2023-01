Ronny Deila tevreden met de prestatie van zijn spelers: "We verdienden meer"

Standard liet tegen Seraing opnieuw punten liggen. Toch was trainer Ronny Deila achteraf tevreden over de prestatie van zijn spelers. Vooral dan over die van één speler.

De Luikse derby eindigde op 1-1, ondanks verschillende mogelijkheden in de 2e helft. Opnieuw puntenverlies voor Standard. Zo blijven ze op plaats 6 staan maar Ronny Deila was achteraf tevreden.

"Het was een zware wedstrijd in moeilijke omstandigheden, maar mijn spelers hebben alles gegeven", sprak Deila op de persconferentie. "We controleerden de wedstrijd min of meer defensief. Na ons doelpunt hadden we de bal en gaven we meer voorzetten. Maar ik blijf positief en hou van wat ik op het veld zie. Ik denk dat we meer verdienden dan deze 3 punten in 3 wedstrijden, maar de manier waarop we het deden stelt me gerust."

Deila was vooral over Cihan Canak tevreden. Volgens de Noorse trainer was het zelfs de beste prestatie van de 17-jarige dit seizoen: "Het veld was perfect voor hem, want het is moeilijk om op een veld als dit op hem te verdedigen. Voor het eerst hoefde ik hem niet van het veld te halen."