Patrick Goots wikt en weegt de prestatie van Antwerp en het thuislaten van Frey

Royal Antwerp FC verscheen op Union SG dan toch zonder Michael Frey. The Great Old incasseerde een nederlaag.

Patrick Goots tilt niet al te zwaar aan de nederlaag van Royal Antwerp FC op bezoek bij Union SG. “Verliezen op Union is geen schande. Het staat niet voor niets tweede en zal het Genk nog knap lastig maken in de strijd om de titel. Voor Antwerp is er geen man overboord. We wisten op voorhand dat het niet alle toppers zou winnen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Als dit Antwerp op voorsprong komt, is het moeilijk te kloppen. Maar bij een achterstand loopt de ploeg - met haar beperkte bank - achter de feiten aan. Aan die wisselopties moet dingend iets veranderen. Ofwel moeten er spoedig spelers uit blessure terugkeren, ofwel is versterking noodzakelijk.”

De keuze om Frey thuis te laten is correct van Van Bommel, aldus Goots. “De coach van Antwerp kijkt niet naar namen en hecht veel belang aan de groepsdynamiek. Daar passen de uitspraken van Frey niet in. Een spijtig voorval dat snel moet opgelost worden.”