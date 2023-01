Karel Geraerts beschikt over heel wat rotatiemogelijkheden: "Lig niet wakker van Genk"

Tijdens Union SG-Royal Antwerp FC werd duidelijk dat Union over heel wat meer rotatiemogelijkheden beschikt dan The Great Old.

“Ik heb vooraan goede spelers”, zegt Geraerts aan Het Belang van Limburg. “Elk heeft zijn kwaliteiten en er is veel concurrentie. Er kruipt veel energie in om dat te managen, maar de ploeg vaart er wel bij.” Ook de andere linies staan er goed voor. Als nummer twee moet Geraerts zijn ogen nu wel richten op KRC Genk. “Ik lig niet wakker van Genk. Zij doen het goed, wij ook. We hebben elk ons parcours. In voetbal kan wel veel: we moeten in onszelf geloven.”