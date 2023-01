Doelman Coucke is terug van weggeweest en helpt Mechelen aan belangrijke driepunter: "Daar kwamen we goed weg"

KV Mechelen wist tegen KV Oostende nog eens de volle buit te pakken. En daar mocht het onder meer doelman Coucke voor danken.

Gaëtan Coucke was er de voorbije week door ziekte niet bij tegen Zulte Waregem en KV Kortrijk, maar tegen KV Oostende mocht hij opnieuw onder de lat plaatsnemen.

En hij deed met een paar knappe reflexen van zich spreken. Ook in een een-op-eensituatie met Atanga hield hij zijn ploeg staande.

Misverstandje

"Ik heb een paar goede reddingen kunnen doen ja. Ook op een kopbal van een ploegmaat, een misverstandje dat kan gebeuren", kon er een lachje af achteraf bij Coucke in de mixed zone.

"Het was goed dat we op zo'n situatie geen tegendoelpunt slikten en dat we de zege over de streep hebben kunnen trekken. Het doet deugd en het voelt goed om terug te zijn."