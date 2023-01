Capon en Thalhammer duidelijk: "Vroeg of laat maken we de ommekeer"

KV Oostende verloor nu ook op bezoek bij KV Mechelen. En dus is het stilaan echt alle hens aan dek voor de Kustboys.

Brecht Capon mocht bij de rust invallen voor KV Oostende en zag zijn team een betere tweede helft spelen: "Het kon alle kanten op met kansen aan beide zijden. Dan kan je zeggen dat het op momenten niet meezit voor ons. Een bal tegen de paal en een tegen de lat ..."

Ommekeer

"Er zat zeker aanvallend gezien meer in voor ons. 3-3 was geen onlogische uitslag geweest. We gaan er allemaal moeten voor knokken."

Een gevoel dat ook leeft bij de coach: "We moeten verder bouwen op onze tweede helft. Ik heb tegen mijn team gezegd dat we vroeg of laat de ommekeer zullen maken. Hopelijk op woensdag. We zijn klaar om dat te doen."