Kindermans is niet van plan om in te gaan op aanbod van Fredberg, jeugddirecteur houden wordt moeilijk

Vandaag is er een gesprek gepland tussen CEO Sports Jesper Fredberg en directeur jeugd Jean Kindermans. Het zou dan gaan over een nieuw contract voor Kindermans, maar dat wordt geen makkelijk gesprek.

Anderlecht liet deze week - terwijl Kindermans in Spanje zat - weten dat het toch door wil gaan met Kindermans. Maar dan wel aan andere financiële voorwaarden en de bedoeling om de jeugdwerking te herstructureren en te moderniseren.

Dat wordt evenwel niet makkelijk, want zijn rol binnen Anderlecht is niet duidelijk meer. Kindermans zijn opzeg loopt al sinds november en heeft nog een 16-tal maanden te gaan. Fredberg zal heel mooie woorden moeten gebruiken om hem aan boord te houden, want momenteel heeft hij geen intentie om een nieuw contract te tekenen.