Zware ontgoocheling bij Club Brugge: "Had maar één resultaat mogen zijn" en "Niemand had iets kunnen zeggen bij 4-0"

Nul schoten op doel en toch een gelijkspel... Club Brugge had er maar liefst 15, maar scoorde slechts één keer. En of de ontgoocheling in het blauw-zwarte kamp groot was. Dit was één van de meest merkwaardige wedstrijden ooit.

Hans Vanaken stond vol ongeloof het hoofd te schudden na affluiten. "(blaast) Het had vandaag 3-0 of 4-0 moeten zijn", zuchtte hij. "Ik kan me niet echt een schot op doel van hen herinneren. Wij hebben wel veel kansen gecreëerd, maar de afwerking faalde. Het zal wel keren als we hard blijven werken en zoveel kansen blijven creëren. Yaremchuk? Hij heeft hard gewerkt en voor kansen gezorgd, maar het wou ook bij hem niet lukken. Een 4-0 had zeker gekund vandaag. Donderdag moeten we gewoon hetzelfde brengen en onze kansen afwerken."

Eenzelfde geluid bij Denis Odoi. "Er had vandaag maar één resultaat mogen zijn en dat was een zege voor ons. We speelden vooral in de tweede helft dominant. We kwamen uit de kleedkamer en hadden meteen drie kansen, maar er gaat er geen binnen. We moesten zo hard werken voor die ene goal... Je denkt dan dat er nog kansen voor hen gingen komen, maar die kwamen er niet. Zelfs die goal was geen kans. Misschien moesten Casper of ik daarbij uitstappen, maar het was gewoon pech. De efficiëntie ontbreekt bij ons. We moeten mentaal weerbaarder zijn."