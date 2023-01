Behoudt STVV de voeling met de top acht of kan Eupen de degradatiezone verder achter zich laten?

STVV zag al twee spelers vertrekken tijdens deze transferperiode, voelt het dat tegen Eupen?

STVV zag Christian Brüls vertrekken naar Zulte Waregem, maar belangrijker zal de impact zijn van het vertrek van verdediger Ameen Al-Dakhil naar Burnley. Hoe zal coach Bernd Hollerbach zijn vertrek achterin opvangen?

Want met Al-Dakhil achterin had STVV na Racing Genk en samen met Antwerp en KAA Gent de beste verdediging, het kreeg nog maar 20 goals binnen dit seizoen. Maar qua gescoorde goals behoort STVV dan weer tot de slechtste leerlingen van de klas, enkel Seraing en KV Kortrijk scoorden minder.

Eupen verloor op de vorige speeldag nipt van Charleroi, maar staat dankzij een zege bij Seraing net voor nieuwjaar wel boven de degradatiezone. Kan Eupen zijn voorsprong nog wat uitdiepen op de degradatieplaatsen?

STVV ligt Eupen wel want in de laatste vier wedstrijden kon Eupen drie van de vier keer winnen, STVV is dus alvast gewaarschuwd.