Thibo Somers na tweede nederlaag op rij voor Cercle Brugge :"Die onverdiende gelijkmaker mag er gewoon niet in"

Cercle Brugge verloor opnieuw en verliest de voeling met de top acht.

Cercle Brugge speelde een goede eerste helft tegen Charleroi en kwam ook op voorsprong. Het gaf die echter weg na geklungel achterin. Na de rust kwam Cercle Brugge er niet meer aan te pas en scoorde Charleroi al snel na een hoekschop.

Thibo Somers weet dat het beter moest. "Er zat meer in vandaag. We hadden de match onder controle en die onverdiende gelijkmaker mag er gewoon niet in vlak voor de rust", zegt hij bij Sporza.

Cercle Brugge verloor voor de tweede keer op rij in de competitie, voor het eerst sinds begin september. "We hebben na de WK-break niet meer kunnen winnen en voordien liep het allemaal goed. Hopelijk kunnen we snel weer aanknopen met een zege", besluit Somers.