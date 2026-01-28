Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

Foto: © photonews

KV Kortrijk beleefde een dieptepunt op dinsdag. Na de nederlaag bij Club NXT werd Thierry Ambrose het slachtoffer van racistische online haat, waarop de club en de speler zelf krachtig reageerden.

Sportieve domper in Brugge

KV Kortrijk kreeg dinsdagavond een stevige domper te verwerken. De Kerels gingen met 2-0 onderuit bij Club NXT, dat alleen laatste stond voor de wedstrijd. Vlak voor de pauze kregen ze nochtans de kans om op voorsprong te komen.

Thierry Ambrose kon een strafschop niet verzilveren en wrong dé uitgelezen kans op 0-1 de nek om. Na de wedstrijd kreeg de aanvaller te maken met racistische online haatreacties verstuurd van buiten België. Dat laat zijn club weten via de officiële kanalen.

Racistische berichten na de wedstrijd, Kortrijk reageert meteen

"KV Kortrijk veroordeelt elke vorm van racisme en discriminatie. Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar en staat haaks op de waarden die wij als club en als maatschappij uitdragen. Dit hoort op geen enkele manier thuis in het voetbal of in onze samenleving", klinkt het bij de Kerels.

"KVK staat volledig achter Thierry Ambrose. Als ploeg en als club blijven we samen, zowel in moeilijke momenten als in sportieve successen. Uit ons onderzoek blijkt dat de racistische berichten afkomstig zijn van mensen in het buitenland. Onze club is meteen na de match begonnen met onderzoek en neemt gepaste maatregelen. We bekijken de mogelijkheden voor sancties tegen de daders", besluit de club. 

Thierry Ambrose laat zich ook horen

Via Instagram reageerde Ambrose ook al zelf. "De racistische berichten die ik ontvang, definiëren mij niet. Ze tonen alleen de haat en onwetendheid van degenen die ze schrijven. Ik blijf vooruitgaan, slagen en trots zijn op wie ik ben."

Lees ook... 'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

"Racisme heeft hier geen plaats. Nooit. In 2026 nog racistische berichten ontvangen is een schande. Ik zal niet zwijgen. Ik ben trots op mijn afkomst, mijn identiteit en mijn parcours. Racisme moet benoemd, bestreden en bestraft worden Altijd. Dank voor alle berichten en de steun", besluit de aanvaller.

Thierry Ambrose

