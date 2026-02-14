LIVE: Ayensa zet Standard op voorsprong tegen Union!
Standard ontvangt zaterdagavond leider Union op Sclessin. Als de Rouches zich nog willen mengen voor de top 6, moeten ze stilaan punten beginnen pakken. Union wilt dan weer STVV en Club Brugge niet dichter laten komen in het klassement.
Rust
Pirard Lucas
| 6.83
Lucas Pirard @ Standard - Union SG6.83
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/14 (28.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/17 (17.6%)
| Balverliezen
|10
Homawoo Josué
|
| 6.29
Josué Homawoo @ Standard - Union SG6.29
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/15 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/7 (28.6%)
| Balverliezen
|7
Hautekiet Ibe
|
| 7.14
Ibe Hautekiet @ Standard - Union SG7.14
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/13 (92.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
Lawrence Henry
|
| 6.72
Henry Lawrence @ Standard - Union SG6.72
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/8 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
Mortensen Gustav
|
| 6.43
Gustav Mortensen @ Standard - Union SG6.43
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/14 (64.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/6 (16.7%)
| Balverliezen
|9
Ilaimaharitra Marco
|
| 6.03
Marco Ilaimaharitra @ Standard - Union SG6.03
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/22 (63.6%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|13
Karamoko Ibrahim
|
| 6.51
Ibrahim Karamoko @ Standard - Union SG6.51
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/13 (53.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/5 (20%)
| Balverliezen
|6
Fossey Marlon
A
|
| 7.16
Marlon Fossey @ Standard - Union SG7.16
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/9 (66.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|4
Said Rafiki
|
| 6.54
Rafiki Said @ Standard - Union SG6.54
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|1
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
Ayensa Dennis
⚽
|
| 7.63
Dennis Ayensa @ Standard - Union SG7.63
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/16 (43.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|15
Mohr Tobias
|
| 6.26
Tobias Mohr @ Standard - Union SG6.26
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/4 (25%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|10
|Bank
Bates David
Mehssatou Nayel
Abid Adnane
Nguene Bernard
El Hankouri Mohamed
Dierckx Daan
| 6.78
Daan Dierckx @ Standard - Union SG6.78
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|5
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
Spoden Charli
Dizdarević Belmin
NKada Timothée
Chambaere Vic
| 6.02
Vic Chambaere @ Standard - Union SG6.02
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|1
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/19 (36.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/23 (26.1%)
| Balverliezen
|12
Mac Allister Kevin
| 5.64
Kevin Mac Allister @ Standard - Union SG5.64
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/22 (63.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|12
Burgess Christian
| 6.38
Christian Burgess @ Standard - Union SG6.38
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/25 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|6
Sykes Ross
| 7.07
Ross Sykes @ Standard - Union SG7.07
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|25/29 (86.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|7/13 (53.8%)
| Balverliezen
|6
Khalaili Anan
| 7.18
Anan Khalaili @ Standard - Union SG7.18
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/27 (70.4%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|2/4 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|4/7 (57.1%)
| Balverliezen
|10
Zorgane Adem
| 6.91
Adem Zorgane @ Standard - Union SG6.91
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|36/38 (94.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|3
Van de Perre Kamiel
| 6.68
Kamiel Van de Perre @ Standard - Union SG6.68
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/3 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/24 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
Patris Louis
| 6.46
Louis Patris @ Standard - Union SG6.46
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/8 (50%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|6
Ait El Hadj Anouar
| 5.68
Anouar Ait El Hadj @ Standard - Union SG5.68
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/21 (61.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/5 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|13
Fuseini Mohammed
| 6.51
Mohammed Fuseini @ Standard - Union SG6.51
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|2
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/10 (70%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|7
David Promise
| 6.36
Promise David @ Standard - Union SG6.36
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|Bank
Biondic Mateo
Smith Guilherme
Pavlic Ivan
Schoofs Rob
François Guillaume
Giger Marc
Teunckens Jens
Zeneli Besfort
Florucz Raul
