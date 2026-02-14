Datum: 14/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25

LIVE: Ayensa zet Standard op voorsprong tegen Union!

Standard ontvangt zaterdagavond leider Union op Sclessin. Als de Rouches zich nog willen mengen voor de top 6, moeten ze stilaan punten beginnen pakken. Union wilt dan weer STVV en Club Brugge niet dichter laten komen in het klassement.

45+5
 Chambaere twijfelt niet. Bij een vrije trap van Mohr komt de doelman ver uit om de bal weg te boksen
45+4
  Gele kaart voor Rafiki Said
45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
41
 Invaller Daan Dierckx moet zich meteen tonen. Hij reageert het snelste nadat David een voorzet van El Hadj controleert in de 16. Anders had de Canadees een vrije schietkans
40
 Vervangen Josué Homawoo
Ingevallen Daan Dierckx
38
  Gele kaart voor Josué Homawoo
36
 Dan toch nog eens Union
De voorzet van Khalaili wijkt af en komt zo gevaarlijk voor doel. Patris komt perfect ingelopen om van dichtbij de gelijkmaker te maken maar Pirard pakt uit met een geweldige parade van dichtbij om zijn netten schoon te houden
32
 De bal blijft wat hangen na een verre inworp. Zorgane haalt uit maar de bal gaat wel ruim een meter naast
29
 Na 5 minuten lag de bal in het mandje bij Pirard maar die telde niet mee. Verder is Union nog maar amper tot bij het doel van Standard geraakt met echte kansen. David kon wel tot tweemaal toe koppen maar kon niet tussen de palen afwerken.
25
 Karamoko laat 2-0 liggen
Standard tikt plots door de Union-defensie alsof ze prime Barcelona zijn. Ayensa stapt over de harde voorzet vanop links omdat Karamoko aan de tweede paal staat. Die is echter té verrast en kan van dichtbij bijna onbegrijpelijk niet scoren
20
 Union op achterstand;.. Dat zullen ze in Sint-Truiden en Brugge toch wel graag zien. Morgen krijgen de dichtste achtervolgers van Union de kans om dichterbij te sluipen dan. Al is er nog wel een eindje te spelen hier op Sclessin
15

Goal 		Doelpunt van Dennis Ayensa (Marlon Fossey)
Wat een heerlijke actie van Ayensa! Hij neemt de pass van Fossey perfect aan, laat de bal een keertje botsen en trapt dan genadeloos in de verste hoek. Standard op rozen!
13
 Ditmaal komt de voorzet voor David niet van links maar wel van rechts. De bal van Khalaili is hard , misschien wel te hard en David krijgt geen richting in zijn poging
10
 Homawoo trapt tegen zijn eigen centrale verdediger en geeft zijn bijna letterlijk een corner weg
7
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
5
 Krijgen we een doelpunt voor Union SG? De VAR is het aan het nakijken...
Visser moet naar de beelden gaan kijken van VAR Kevin Van Damme... Wat wordt de beslissing? Fout!
3
 Union snijdt erdoorheen als door boter met Fuseini als afwerker maar Visser fluit toch nog af! David zou Hautekiet foutief hebben afgestopt
2
 De bezoekers tonen zich meteen. David torent boven Mortensen uit maar kan zijn hoofd niet genoeg tegen de bal zetten
1
 Standard - Union SG: 0-0
Standard (Standard - Union SG)
Standard: Lucas Pirard - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Henry Lawrence - Gustav Mortensen - Marco Ilaimaharitra - Ibrahim Karamoko - Marlon Fossey - Rafiki Said - Dennis Ayensa - Tobias Mohr
Bank: David Bates - Nayel Mehssatou - Adnane Abid - Bernard Nguene - Mohamed El Hankouri - Daan Dierckx - Charli Spoden - Belmin Dizdarević - Timothée NKada

Union SG (Standard - Union SG)
Union SG: Vic Chambaere - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Louis Patris - Anouar Ait El Hadj - Mohammed Fuseini - Promise David
Bank: Mateo Biondic - Guilherme Smith - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Guillaume François - Marc Giger - Jens Teunckens - Besfort Zeneli - Raul Florucz

Standard Standard
Pirard Lucas 6.83  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/17 (17.6%)
Homawoo Josué   6.29  
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Hautekiet Ibe 7.14  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Lawrence Henry 6.72  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Mortensen Gustav 6.43  
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Ilaimaharitra Marco 6.03  
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Karamoko Ibrahim 6.51  
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Fossey Marlon A 7.16  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Said Rafiki   6.54  
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Ayensa Dennis 7.63  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/16 (43.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Mohr Tobias 6.26  
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Bank
Bates David  
Mehssatou Nayel  
Abid Adnane  
Nguene Bernard  
El Hankouri Mohamed  
Dierckx Daan 6.78  
Spoden Charli  
Dizdarević Belmin  
NKada Timothée  
 

Union SG Union SG
Chambaere Vic 6.02  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/23 (26.1%)
Mac Allister Kevin 5.64  
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Burgess Christian 6.38  
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
Sykes Ross 7.07  
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Khalaili Anan 7.18  
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Zorgane Adem 6.91  
  • Nauwkeurige passes: 36/38 (94.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Van de Perre Kamiel 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Patris Louis 6.46  
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Ait El Hadj Anouar 5.68  
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Fuseini Mohammed 6.51  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
David Promise 6.36  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Bank
Biondic Mateo  
Smith Guilherme  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
François Guillaume  
Giger Marc  
Teunckens Jens  
Zeneli Besfort  
Florucz Raul  
