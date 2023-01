Fredberg moet de paars-witte fouten van tijdens de zomer wegwerken: bijna onbegonnen werk gezien de hoeveelheid problemen

Anderlecht ging woensdag de boot in tegen een degradatiekandidaat en kan intussen ook in die categorie geplaatst worden. Met wedstrijden tegen Seraing, Antwerp en Oostende in het verschiet, zal er de komende weken heel wat duidelijk worden. Jesper Fredberg zal zijn werk hebben.

Want dit Anderlecht, daar kan je vragen bij stellen of ze wel beter kunnen. De problemen op het veld zijn legio. Amir Murillo is een schim van de speler die hij een aantal jaar geleden was. Brian Riemer nam hem wel in bescherming, maar zijn nonchalance op het veld bracht zijn ploegmaats al veel in de problemen. Aan de andere kant is het niet veel beter. Bij het samenstellen van de kern werd er niet gedacht aan een echte linksback, want Felice Mazzu ging toch met drie achteraan spelen en één winger die dan de hele flank voor zijn rekening zou nemen.

Te licht, te weinig

Dus is het nu behelpen met Moussa N'Diaye, die bij de beloften werd opgepikt en nog niet helemaal klaar is, en Killian Sardella, die tegen zijn voet speelt daar. Op het middenveld zijn het dan weer allemaal lichtgewichten en hebben ze Adrien Trebel nodig, terwijl die voor volgend seizoen waarschijnlijk niet meer in de plannen voorkomt. Ashimeru, Arnstad, Verschaeren... allemaal jongens van hoop en al 1m70 en 70 kilo. Daarnaast zijn op die posities ook de voetbaltechnische kwaliteiten niet voldoende.

Het is een deel van de frustratie van Fabio Silva: hij kreeg amper een bruikbare bal ingespeeld. En dan zijn we bij het volgende probleem. De Portugees heeft zijn boeltje bij elkaar gepakt en weigert nog voor Anderlecht te spelen. Tja, dat konden ze missen als kiespijn. Benito Raman moet het nu gaan oplossen, maar als we dan toch over fysieke parameters doordrammen: die van Benito zijn na bijna vijf maanden geen volledige match te hebben gespeeld niet om over naar huis te schrijven.

Hoogstnodige

Dat Anderlecht dan ook nog eens een slordige 10 miljoen weigerde voor Amuzu, die ook niet de progressie maakte die ze verwachtten, hakt erin. Met dat geld had heel wat gedaan kunnen worden. Al dit opgeteld moet de conclusie toch zijn dat er in de zomer zware fouten gemaakt zijn. Toenmalig CEO Peter Verbeke heeft zich verkeken op het vertrek van Gomez, Cullen, Zirkzee en Kouamé. Ze werden niet voldoende vervangen, terwijl het de vier belangrijkste spelers waren.

Ok, er was weinig geld voor handen, maar 3 miljoen voor Ishak, 2 voor Angulo en 1,5 voor Diawara... Tel daar de lonen van Vertonghen, Silva en Esposito bij... Dan heb je de ploeg niet echt versterkt met het geld dat er was. Aan Fredberg nu om dat op te lossen. Niet meteen de makkelijkste taak. Een nieuwe spits, een nieuwe linksachter, een creatieve middenvelder... En da's slechts het hoogstnodige. Liefst ook eens jongens die niet omver geblazen worden bij de eerste de beste rukwind. Anderlecht heeft voetballers met spieren nodig. Begin er maar eens aan.