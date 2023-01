Riemer toont ontgoocheling én woede: "Vandaag ben ik beschaamd" en "Zo kan je geen wedstrijden winnen"

Je zal maar de nieuwe coach van Anderlecht zijn en meteen de eerste in meer dan 80 jaar die tegen degradatie moet gaan vechten. Brian Riemer leeft in die realiteit en beseft het ook. "Of het kan? In voetbal kan alles", zuchtte hij.

Riemer was kwaad na de match en spaarde zijn spelers niet. "De analyse vandaag is heel simpel: we maken het onszelf heel moeilijk. We geven al snel een goal weg, maar we kwamen goed terug. Onder normale omstandigheden hadden we zelfs een derde kunnen maken. We wilden blijven pushen, want we zaten in een goeie situatie. Maar dan maken we weer die grote individuele fouten. Zo kan je geen matchen op dit niveau winnen", was Riemer streng.

De degradatiezone is nog maar vijf punten verwijderd. "Alles is mogelijk in voetbal. Ik geloof niet dat het gaat gebeuren, maar dan mag je geen wedstrijden als vandaag afleveren. Het gaat niet om de prestatie, maar wel om de inzet. En over de individuele fouten elimineren. Vandaag voel ik me beschaamd voor iedereen rond de club. Ze zouden dit niet mogen ervaren."

Veel fans wezen naar Amir Murillo, die een ongelukkige match speelde en al een heel seizoen op een laag niveau acteert. De derde goal kwam ook op zijn conto te staan. "Amir heeft een goeie job gedaan sinds ik hier ben. Hij was heel solide. Die fout heb ik nog niet eerder bij hem gezien."

En dan was er nog het geval Fabio Silva, waar Anderlecht nog de lippen stijf op elkaar over houdt. "Ik wil er vandaag niet over spreken. Fabio is nog deel van Anderlecht, maar ik heb vandaag de kern gekozen die ik geschikt achtte voor deze match." Volgens onze informatie is Silva echter al weg en maakt hij op dit moment geen deel uit van de selectie. Of wil hij dat in ieder geval niet.