Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht Ruud Vormer moest halen: "Het soort speler dat de club nodig heeft"

Anderlecht verloor in eigen huis tegen Zulte Waregem en daar was Ruud Vormer weer belangrijk.

Tegen Zulte Waregem kwam Anderlecht 0-1 achter, boog die achterstand om in een 2-1 voorsprong, maar verloor toch met 2-3. Olivier Deschacht zag het met lede ogen aan. "Het was een catastrofe. Je zag fouten die je zelfs bij de jeugd niet ziet: fouten in de zestienmeter, tactisch was het niet goed. Alles wat fout kan gaan, ging fout", zegt hij bij Sporza.

Volgens Deschacht moeten er dan ook nog twee of drie echte versterkingen bijkomen. "Als ik Vormer zag bij Zulte Waregem, dan stel ik me de vraag of hij geen speler voor Anderlecht was geweest? Ik weet wel dat die transfer gevoelig zou liggen gezien zijn verleden, maar het is wel het soort speler dat de club nodig heeft. Spelers die weten wat het is om te winnen en andere wakker te schudden", zegt Deschacht.

Ook over Fabio Silva, die de club alweer wil verlaten, heeft Deschacht nog iets te zeggen. "Een schande! Een absolute schande. En hetzelfde geldt voor Esposito. Silva en Esposito komen naar Anderlecht met het idee dat als ze het goed doen, ze zelf een stap vooruit kunnen zetten. Nu het slecht gaat, hebben ze er gewoon geen goesting meer in", besluit de ex-verdediger.