Ook Yari Verschaeren begint stilaan zenuwen te krijgen: "Het moet gewoon veel beter anders komt het niet goed"

Er waren al 63 punten te verdienen en Anderlecht heeft er daarvan 24 gepakt. Nog 39 te gaan om de degradatie te vermijden. Nooit gedacht dat we dit nog zouden moeten schrijven.

Je moet al teruggaan 1936-1937 om Anderlecht in de rechterkolom terug te vinden. Toen eindigde paars-wit elfde, maar dat hebben ze daarna nooit meer beleefd. Anderlecht staat met bijna tweederde van de competitie achter de rug nu... dertiende. Zulte Waregem heeft 19 punten en toonde zich de betere van de recordkampioen.

Je moet toch stilaan concluderen dat er in de zomer niet goed gewerkt is. Deze kern heeft al drie trainers gehad en niemand die ze kan laten voetballen zoals het hoort. Brian Riemer heeft heel wat werk. Dat beseft ook Yari Verschaeren. "Het was gewoon te weinig. Het moet veel beter anders komt het niet goed", liet hij eerlijk opmerken. "We hadden dit nooit uit handen mogen geven. We hadden alles onder controle, maar dan maken we die domme fouten."