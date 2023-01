Gilles De Bilde over de ongeziene crisis in Anderlecht: "Hoe je dit oplost?"

Vijf punten staat RSC Anderlecht nog boven een degradatieplaats. De crisis is dan ook ongezien voor paarswit.

Ook voor analist Gilles De Bilde, die zelf nog bij Anderlecht speelde, is dit iets waar je je totaal niet aan verwacht als Anderlecht zijnde. “De grootste sportieve problemen bij Anderlecht op dit moment zijn dat je in een situatie zit waarin je moet spreken over degradatie. En degradatie is iets wat ik dacht dat ik nooit zou moeten associëren met Anderlecht”, klinkt het bij VTM.

De oplossing lijkt simpel, maar is dat eigenlijk niet. “Hoe je dit oplost? Door punten te pakken. Maar dat is dezer dagen niet zomaar evident bij Anderlecht.”

De tegenstanders zijn Seraing, Antwerp, Oostende en STVV. “In die vier wedstrijden voor de Europese opdracht moet er een maximaal aan punten gehaald worden. Gebeurt dat niet, moet je pas echt rekening gaan houden met degradatie.”