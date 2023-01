Raman maakt zich nog geen zorgen: "Er zijn nog 39 punten te verdienen, drie keer winnen en alles is anders"

Benito Raman heeft zijn rentree in de basis gemaakt bij Anderlecht. Dat was geleden van 28 augustus 2022 op Union, toen Anderlecht verloor. Deze keer kon hij wel twee keer de netten vinden, maar het resultaat was hetzelfde als bij zijn vorige basisplaats.

Twee goals zijn wel altijd meegenomen voor een spits. "Dat is niet het belangrijkste vandaag. Natuurlijk doet het deugd om twee keer te scoren, maar het ergste is dat we de zege weggeven. We hebben de kansen niet afgemaakt. We kwamen goed uit de kleedkamer en hadden genoeg mogelijkheden om de match dood te maken. Dat het misschien hands was bij die tweede? Daar gaan we nu niet over beginnen zagen. Wij hebben gewoon die fouten gemaakt", aldus Raman.

Hij wil wel nog niet van het ergste uitgaan. "Degradatiezorgen? Kijk, er zijn nog 13 matchen en dus 39 punten te verdienen. Winnen we drie keer is het weer een heel andere situatie. Ik zie het wel goed komen. Dat we slechts vijf punten voorsprong meer hebben op de degradatiezone? En als we drie keer winnen staan we misschien wel 8ste... Zoveel verschil is er niet. Zolang niet alles gespeeld is, heeft het geen zin om te speculeren. We zullen er alles aan doen om niet naar beneden te moeten kijken."

De druk begint stilaan wel heel groot te worden. "Er wordt vanalles gezegd en geschreven. We moeten ons daar niet te veel van aantrekken. Ja, er zal nu naar mij gekeken worden, maar ik ga nu ook niet alle doelpunten maken hé. Het is nu aan mij om de volgende weken te blijven presteren. Zondag op Seraing wordt het al geen makkelijke wedstrijd op een zwaar veld. Gelukkig zijn er dan wel supporters. Ik begrijp hun frustratie, maar ik geloof dat ze achter ons gaan staan."