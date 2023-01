Dubbele doelpuntenmaker van RSC Anderlecht zaait weer twijfel over zijn toekomst

RSC Anderlecht verloor woensdagavond met 2-3 in eigen huis van Zulte Waregem.

Met twee doelpunten in evenveel minuten leek Benito Raman RSC Anderlecht op de goede weg te zetten, maar het werd toch een nederlaag in een leeg Lotto Park.

Benito Raman in een hoofdrol, maar het is al heel vaak anders geweest bij Anderlecht. Bij Le Soir zaaide hij alvast weer wat twijfel over zijn toekomst.

“Zal ik hier na 31 januari nog zijn? Ik weet het nog niet. Ik ben gelukkig hier, maar alles is mogelijk”, klonk het een beetje mysterieus.