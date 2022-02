Anderlecht maakt het zichzelf weer nodeloos moeilijk tegen Zulte Waregem: probleemloze eerste helft, afschuwelijke tweede

Anderlechtfan zijn, 't is geen gemakkelijke hobby. Paars-wit leek na een helft op weg naar een moeiteloze zege tegen Zulte Waregem, maar toch bezorgden ze hun aanhang nog een halve hartverzakking. Met goede afloop deze keer. Hopelijk maken de Anderlecht-spelers hun Valentijn gelukkiger dan hun fans.

Voor de match waren we in de perszaal onder de collega's wat aan het proberen de uitslag te voorspellen. U kent dat wel. Ook wij bezondigen ons aan toogpraat. Er was in het gezelschap slechts één man die wat dwars deed en een gelijkspel voorzag. Al de rest zag Anderlecht een makkelijke zege tegemoet gaan. Kenners onder die journalisten hé.

Zulte Waregem: lek als een zeef

Nu goed, de nummer 16 tegen de nummer 4, daar moet je ook geen glazen bol voor hebben... Na twee minuten had iedereen al door: Anderlecht kon enkel punten verliezen als ze bij wijze van mirakel geen doelpunt wisten te scoren. Zulte Waregem zette geen druk op de opbouw, liet Gomez en Murillo constant vrijheid om hun acties te maken en Zirkzee had na één minuut Verschaeren al alleen voor doel gezet.

"Simons zal wel een organisatie neerzetten", zei Kompany vrijdag. Tja, je moet er ook wel het personeel voor hebben. Anderlecht kwam logischerwijze dan ook op voorsprong. Op hoekschop zowaar. We kunnen ons zelfs niet meer voor de geest halen wanneer dat de laatste keer gebeurde. Met hulp van Bossut, die naast de bal grabbelde en Kouamé zo een makkelijk doelpunt aanbood. Al had de VAR wel meer dan vier minuten nodig om te zien of Verschaeren wel of niet buitenspel stond.

Magic Majeed

't Was eigenlijk nooit een wedstrijd. Anderlecht domineerde en kwam op het halfuur op 0-2 nadat Ashimeru - weer een goeie match van de Ghanees - de bal veroverde en op het juiste moment meegaf aan Refaelov. Netjes afgewerkt trouwens van de Israëli. Op het patattenveld van Essevee was het moeilijkste al voor rust gedaan.

Iedereen zag: met nog iets meer doordrukken, kon de score veel hoger oplopen. Bij de rust hebben we die enkeling die een gelijkspel voorspelde toch even uitgelachen. Voorbarig zo bleek. Zulte Waregem heeft geluk dat er dit seizoen nog twee slechtere teams in 1A zitten. Al zullen we toch maar even de match tegen Seraing van binnen twee weken afwachten. Maar toch kwamen de West-Vlamingen weer in de match.

Anderlecht had makkelijk een derde goal kunnen scoren, maar soms vragen we ons af waarom ze zelfs in de zestien blijven passen. Op een gegeven moment moet er iemand naar doel schieten. Het kunnen niet allemaal inlopers zijn. Maar Zirkzee en Kouamé hebben niet dat egoïsme van een echte topschutter. Gano heeft dat wel. 't is ook niet moeilijk: buiten Vossen kan er niemand anders scoren.

Maar wat een concentratieverlies bij Anderlecht alweer. Bij een inworp kreeg Dompé vrije baan en mocht op zijn gemak de knikker van zijn boomlange spits zoeken: bingo. En plots was het geloof daar weer bij Zulte. Zeker omdat Anderlecht zijn kansen bleef missen. Als Zirkzee ooit de Europese top wil spelen, mag hij voor open doel wel niet missen. En ja, Kouamé. Buiten die goal viel hij vooral op door gestuntel. Soms heb je het gevoel dat die zijn eigen benen eens in de knoop gaat leggen.

Het bleef echter bij 1-2, maar dit noemen wij toch 'nodeloos bibberen'. 't Is te hopen dat de spelers van Anderlecht met Valentijn hun vrouw/vriendin beter verwennen dan hun fans.