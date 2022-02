Van Crombrugge maakte de juiste analyse na zwakke tweede helft Anderlecht: "Hij mocht de bal niet krijgen"

Het is raar om te zeggen na die eerste helft, maar als je de beste spelers van Anderlecht tegen Zulte Waregem moet opnoemen, kwam je uit bij Majeed Ashimeru en... Hendrik Van Crombrugge. De doelman voorkwam erger voor zijn ploeg.

Ons matchverslag was al bijna af na de eerste helft, maar zonder Van Crombrugge hadden we het helemaal moeten herschrijven. Dat besefte Van Crombrugge ook en vond er ook de juiste analyse voor. "Zij voerden enkele goeie wissels door. We stonden te laag en na dat doelpunt gingen we nog lager staan. Een jongen als Dompé profiteert daar dan van", aldus de sterkhouder.

Dompé bracht Anderlecht inderdaad in de problemen. "Een speler als hij laat je beter niet aan de bal komen, maar dat gebeurde wel. We kwamen niet meer aan voetballen toe omdat ons blok te laag stond. Maar we hebben de drie punten en dat is het belangrijkste. Al hadden we meer moeten scoren om een makkelijke avond te hebben."