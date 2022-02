Verschaeren scoorde net niet in 100ste match voor Anderlecht: "Fier dat ik op mijn leeftijd al aan dat aantal zit"

20 jaar en al 100 matchen in het shirt van Anderlecht, da's zeker niet mis. Redelijk indrukwekkend zelf. Yari Verschaeren had echter pech, want hij had zijn mijlpaal graag opgefleurd met een doelpunt.

En dat zat er zeker in. Na een goeie dieptebal van Cullen nam hij de bal fantastisch aan en schoot naar doel. Hij zag zijn schot echter sterven op de paal. Ook bij de kans die hij Kouamé aanbood, had hij zelf kunnen schieten... "Spijtig ja. Maar goed, we hebben de drie punten en dat was het belangrijkste. De match is moeilijker geworden dan gedacht. Onze eerste helft was heel goed. We controleerden en scoorden twee keer. Maar in de tweede verloren we de controle", analyseerde de aanvaller.

Volgens sommigen was dat ook omdat Lior Refaelov eruit ging. "Dat weet ik niet. Ik denk dat het hier gewoon moeilijk spelen is, ook met dat veld. Zulte Waregem probeerde een paar dingen en daar hadden we niet meteen een antwoord op."

Verschaeren kreeg afgelopen week nog complimenten van Kompany over zijn progressie. Na 100 matchen is hij al een routinier geworden. "Ik vind het toch wel al straf dat ik er nu al aan zit. Zonder die twee blessures waren het er nog meer geweest. Het maakt me fier dat ik op mijn leeftijd al aan dat aantal zit."