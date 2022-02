Referee Department is duidelijk over VAR in Waregem: "Het heeft véél te lang geduurd"

Vier minuten en 42 seconden, zolang had de VAR nodig om te beslissen of de goal van Kouamé geldig was.

Vincent Kompany liet achteraf al zijn ongenoegen blijken bij Eleven Sports. “Vijf minuten is gewoon te lang”, klonk het bij de trainer van Anderlecht. Stephanie Forde, operationeel directeur van het Referee Department, verklaart waarom het zolang duurde. “Een 3D-lijn trekken was niet mogelijk omdat men de nodige ankerpunten op de lichamen niet kon detecteren. En ook een 2D-lijn gaf geen uitsluitsel, er waren meer en andere camerastandpunten nodig om de verste uiteinden van het lichaam te bepalen”, zegt ze aan HLN. Er kwam dus geen tussenkomst van de VAR na bijna vijf minuten. De beslissing van Boterberg bleef geldig. “Nu heeft het véél te lang geduurd. Een buitenspellijn trekken neemt, als alles vlot verloopt, al zo’n 90 seconden in beslag. Nadien moeten er nog ettelijke seconden bijgeteld worden om de hele fase te checken. We streven naar een analyse van 2 à 2,5 minuten in het VAR-centrum, waarbij men twee pogingen kan ondernemen om de buitenspellijn te trekken. Lukt dat niet in die tijdspanne, moet de beslissing op het veld gevolgd worden.” Murillo en Seck gingen tijdens de interventie zelfs eens kijken wat er te zien was voor Boterberg. Het kostte hen gelukkig geen gele kaart...