Kompany onthoudt enkel drie punten en... VAR-moment: "Zelfs wij wilden op den duur gewoon doorspelen"

Anderlecht leek op weg naar een probleemloze zege tegen Zulte Waregem, maar na een veel mindere tweede helft werd het toch nog bibberen. Al scheen Vincent Kompany daar niet zoveel aandacht aan te besteden.

"Ik had dan ook niet verwacht dat mijn spelers zo een goeie eerste helft gingen spelen. Op een veld dat wel moeilijk lag, was dat niet zo evident. In de tweede helft zat meer venijn, maar we konden de wedstrijd afmaken. Al was Zulte ook wel dreigend. Maar we spelen dus een goeie eerste", aldus Kompany.

En dan waren er nog de bijna vijf minuten wachten op de VAR-beslissing bij de goal van Kouamé. “Dat VAR-moment duurde te lang, met alle respect voor de wedstrijdleiding. Dit moet veranderen, want het duurt echt te lang. Op den duur werden de supporters van Essevee echt een deel van de beslissing omdat ze ongeduldig werden. Zelfs wij wilden op den duur gewoon verder spelen.”

Kompany zette ook Zeno Debast weer aan de aftrap, die de voorkeur kreeg op Magallan. "Ik wil niet te veel over de jonge spelers praten. Op de lange termijn zullen we aan Zeno een heel goeie speler bij hebben."