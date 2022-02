Match kantelde na inbreng Dompé, maar waarom startte hij niet? Timmy Simons geeft de verklaring

Het contrast bij Zulte Waregem was wel heel groot. In de eerste helft waren ze nergens, in de tweede helft drukten ze Anderlecht terug op eigen helft. Had de inbreng van Jean-Luc Dompé daar niets mee te maken?

Het was in ieder geval opvallend hoeveel dreigender Zulte was in die tweede helft. Maar waarom startte Dompé dan niet? "We zijn het niet meer gewend om drie matchen in een week te spelen. We willen iedereen zo fit mogelijk houden. Jean-Luc moet ook meestal tegen een dubbele dekking spelen en dat is fysiek zwaar. Daarom wilden we hem wat sparen", aldus coach Timmy Simons.

Zijn ploegmaats misten hem alvast in die eerste helft. "Iedereen weet dat ik een klik heb met Jean-Luc", knikte Zinho Gano, die ook scoorde op voorzet van de winger. "Hij heeft me dit seizoen toch wel al veel assists gegeven. We zijn ook vrienden buiten het veld en dat helpt. Maar iedereen kent zijn kwaliteiten en weet wat hij kan bijbrengen. Dat heeft hij weer bewezen."