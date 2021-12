Sterk Anderlecht maakte het zich onnodig moeilijk tegen Zulte Waregem, maar klasseflitsen Refaelov maken het af

Anderlecht heeft het zich een 70 minuten lang veel te moeilijk gemaakt tegen Zulte Waregem. Ze speelden kansen bij elkaar alsof het niks was, maar misten efficiëntie. En daarom hebben ze Refaelov nodig. De Israëliër maakte het twee keer mooi af en bezorgde Anderlecht een oververdiende zege.

Olsson kwam weer in de ploeg en dat was het enige wat Kompany veranderde. Francky Dury vond daarentegen dat hij wat meer defensieve zekerheid moest inbouwen en dus kwamen zowel Seck als Humphreys in de ploeg. Anderlecht leek op geen enkel moment problemen te zullen hebben met Zulte Waregem. Het was wachten op de eerste goal.

Magallan (bis? tris?)

En die kwam er ook... aan de overkant. Wij vragen ons nog steeds af waarom Magallan de voorkeur krijgt op Harwood-Bellis, maar bon... De Argentijn ging finaal naast een diepe bal en gaf Kutesa zo vrije baan richting doel. Van Crombrugge redde diens poging nog, maar Gano kon van dichtbij niet meer missen. Die defensieve kwetsbaarheid toch... Voor Magallan toch al ergens de derde flater in de korte periode die hij in de basis staat.

Karrevracht kansen

Maar die onzekerheid is er ook bij Essevee natuurlijk. En dat werd een minuutje later gedemonstreerd toen eerst Gomez mocht aanleggen en Zirkzee in de rebound ongedekt mocht scoren. Anderlecht nam de wedstrijd weer strak in handen en veroverde nog enkele kansen, maar Zirkzee, Kouamé en Refaelov konden hen voor rust niet meer op voorsprong brengen. Meestal zijn we het niet eens met de kansenoptelling van Kompany, maar dit waren er toch een vijf-zes loepzuivere die gemist werden.

Dit komt wel goed voor Anderlecht, denk je dan. Deze keer domineerden ze echt, combineerden ze zonder problemen door de dubbele gordel van Essevee en kwamen de 100 procent kansen om de haverklap. Eigenlijk moet je dan makkelijk winnen, maar nee... De efficiëntie vooraan ontbrak.

Zulte Waregem voetbalde ondertussen niet al te veel mee. Het was al Anderlecht wat de klok sloeg. Maar het was wachten op de klasseflits van Refaelov om het pleit te beslechten. De Israeli haalde ongenadig uit nadat Kouamé - die trouwens een sterke match speelde - de bal dreigde te verliezen, maar het leer met toch nog bij hem kwam. Geluk zit soms in een klein hoekje.

Maar Refaelov is gewoon niet uit deze ploeg weg te denken. Hij is wel de killer als hij de bal goed krijgt aangespeeld. Bewijs daarvan: zijn schicht in de winkelhaak na een knappe aflegger van Zirkzee. Niet kappen, niet twijfelen... vlammen!

Een wedstrijd relax uitspelen zit er voor Anderlecht echter niet in. Tien minuten voor tijd mocht Vossen weer nogal makkelijk binnenkoppen. Weeral bibberen tot het einde, wat na zo'n wedstrijd niet zou mogen. Maar deze keer trokken ze het wel over de streep. Al had Dompé nog een reuzekans.

Anderlecht blijft zo bovenaan meespelen en doet vertrouwen op na drie zeges op rij. Dat was dit seizoen nog niet gebeurd.