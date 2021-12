Charleroi dient Standard stevige thuisnederlaag toe, match vroegtijdig afgefloten na wangedrag fans

Sporting Charleroi heeft zich dankzij een 0-3-overwinning op het veld van rivaal Standard in de top vier genesteld. Toch zal deze partij vooral bijblijven omwille van de verkeerde redenen. Door wangedrag van een deel van de Luikse aanhang werd de partij vroeger dan voorzien beëindigd.

Standard begon nochtans aardig aan de partij, vooral verloren zoon Lestienne toonde zich. Toch was het Charleroi dat halfweg het eerste bedrijf op voorsprong kwam. Bodart bracht nog redding op de poging van Gholizadeh, tegen de herneming van Nicholson was hij kansloos: 0-1.

© photonews

Standard leek het noorden kwijt na de openingstreffer, maar kreeg langs Donnum nog een prima mogelijkheid. Het doelpunt viel echter aan de overzijde. Nicholson raakte met een kopbal de paal, deze keer was het de beurt aan Knezevic om in de herneming te scoren. Dat was het sein voor enkele Standard-fans om hun ongenoegen te uiten. Een fan liep op slag van rust het veld op.

Ook de pauze bracht geen beterschap voor de Rouches, integendeel. Zorgane bediende nog voor het uur Nicholson, die de 0-3 koeltjes in doel legde. Vanuit het Standard-vak werden rookbommen en andere pyro-technisch materiaal op het veld gegooid, ref Nicolas Laforge aarzelde niet en stuurde de spelers tien minuten naar de catacomben. In de slotfase van de partij werd er nauwelijks nog gevoetbald.

Het dieptepunt moest dan nog komen. Na 88 minuten voetballen werd de partij defnitief gestaakt nadat vuurwerk op het veld gegooid werd. Tot overmaat van ramp betrad een grote groep Standard-fans het veld om de confrontatie aan te gaan met de Charleroi-aanhang. Opnieuw een gitzwarte pagina in het stilaan lijvige boek van wangedrag van de Standard-aanhang.