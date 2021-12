Spelers Standard weten niet goed hoe ze moeten reageren op incidenten: "Ze zijn heel lang geduldig gebleven, maar eens explodeert dat"

Bij Standard wisten ze voor de match al dat ze op een kruitvat leefden. De kans dat het eens ging fout aflopen als de resultaten zo bleven, was groot. Kapitein Arnaud Bodart kon/wou de incidenten dan ook niet veroordelen.

"De fans zijn heel lang geduldig geweest", zei hij diplomatisch. "Maar op een gegeven moment explodeert dat. Wij doen alles voor de supporters, gaan naar bijeenkomsten, geven het maximum op het veld,... Wij willen ook gewoon winnen! Als prof doe je het voor dit soort matchen, met dat soort ambiance. Helaas is het verkeerd afgelopen."

Bodart weet ook dat hij bij zware uitspraken de fans nog meer gaat enerveren, al komt dit wel verkeerd over naar de buitenwereld. "Ik denk dat het een opeenstapeling was voor onze supporters: de slechte resultaten, frustraties omdat het tegen Charleroi was, de 0-3 op het scorebord,.... Maar wij doen dit niet met opzet. We maken allemaal fouten!"