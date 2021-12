Elsner wil gebeuren met fans niet veroordelen: "Wat zeker is, is dat er een bruisende passie is bij deze club"

Twee maanden geleden werd Luka Elsner binnengehaald om Mbaye Leye te vervangen. Intussen pakten de Rouches 7 op 24 en zijn ze helemaal afgezakt in het klassement. De onlusten van zondag waren het voorlopige (?) dieptepunt.

Elsner wou de supporters niet veroordelen. "We moeten ons ook verplaatsen in de supporters, die telkens met 20.000 in het stadion staan. Wij zijn de enigen die daar verandering in kunnen brengen en daarom mogen we geen medelijden met onszelf hebben. We moeten onze supporters een beetje trots kunnen geven."

Elsner wou het gebeuren dan ook niet becommentariëren. "Ik zal mij onthouden van commentaar. Wat zeker is, is dat er een bruisende passie is bij deze club. Het is aan de spelers om zich te gedragen zoals het hoort op het veld en ik verwacht van hen dat ze die uitdaging aangaan."