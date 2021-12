Standard veroordeelt wangedrag fans en sluit deel van de tribunes: "Fysieke integriteit van andere personen werd in gevaar gebracht"

De Waalse clash tussen Standard en Charleroi werd door ref Laforge in minuut 88 afgefloten na een zoveelste incident met pyro-technisch materiaal. Een groep Standard-fans stapte daarna doodleuk het veld op om verhaal te gaan halen bij de Charleroi-aanhang.

Op beelden op social media is bovendien te zien hoe een vuurpijl in het Charleroi-vak wordt gegooid. Standard heeft op maandag een statement de wereld ingestuurd waarin ze het gedrag van deze fans ten strengste veroordelen. Daarnaast laten de Rouches weten dat ze bereid zijn om in dialoog te treden met de supportersgroepen, maar dat er per direct strenge maatregelen worden getroffen.

"We begrijpen heel goed dat er onvrede is bij onze supporters omtrent de huidige sportieve situatie, maar we kunnen niet tolereren dat een minderheid ver over de schreef gaat en illegale handelingen pleegt in en rond ons stadion zoals dit gisterenavond het geval was, waardoor de fysieke integriteit van andere personen in gevaar werd gebracht."

"Een voetbalstadion moet een plaats blijven waar de wetten worden nageleefd en waar de aanwezige mensen veilig zijn. Daarom heeft onze club beslist om verschillende krachtige maatregelen te nemen: een sluiting van de 1e verdieping van Tribune 3 (D3, E3, F3) en de 1e verdieping van Tribune 4 (E4) vanaf de eerstvolgende thuiswedstrijd en dit tot nader order, het stopzetten van de ticketverkoop voor onze thuismatchen en een verbod op de ticketverkoop voor de sfeergroepen voor onze uitwedstrijden en dit tot nader order", klinkt het op de webstek van de Rouches.