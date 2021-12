Gent komt top vier binnen na winst tegen OHL, Leuvenaars vervloeken doelhout

Gent heeft met het kleinste verschil van OH Leuven gewonnen (0-1). Zo waren de waardeverhoudingen op het veld ook. De Buffalo's zagen een trap van Tissoudali - alweer hij - tegen de netten gaan. OHL had ook zijn momenten, maar deklat en paal stonden in de weg.

AA Gent wist zijn vorige twee competitiewedstrijden te winnen en stond ineens zevende in het klassement. Een paar plaatsjes stijgen zat er zeker in, maar OHL is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken de laatste tijd. De Leuvenaars spelen goed voetbal en wonnen eveneens hun laatste twee JPL-matchen.

Geluk en geen geluk

De eerste helft was gelijkopgaand, de kansen redelijk goed verdeeld, het balbezit eveneens. Twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren, maar Gent had iets meer geluk dan de thuisploeg. Tissoudali zag immers een afgeweken schot via De Norre over doelman Runarsson dwarrelen. Terwijl Ozkacar de bal van de deklat zag terugkeren toen Depoitre keihard op zijn rug vlamde.

© photonews

Het duel werd steeds bitsiger en er werden een paar venijnige fouten gemaakt. Ref Boterberg dreigde de controle te verliezen, maar de rust kwam er op het juiste moment. Veel goed voetbal hadden we tussendoor trouwens niet gezien. Veel slordigheden in de opbouw vooral.

Bitsig

De hoeveelheid aan kansen had daar dan ook onder te lijden. Een teleurstellende eerste helft die ook nog eens zes minuten langer duurde. Zoveel tijd hadden er dus spelers op de grond gelegen. Om de haverklap viel er wel eentje omver. En maar klagen en zagen... langs beide kanten. Dat kwam het spel ook niet ten goede.

© photonews

Maar de tweede helft was wel beter. Alvast het begin ervan. Het ging snel op en neer en Nurio, Maertens en vooral Mercier kregen kansen. Die laatste trof de paal. OHL had de match meer onder controle. Brys had Malinov opdracht gegeven Vadis helemaal uit de match te halen en de Bulgaar kweet zich tot in de puntjes van die taak.

OHL was de betere, maar ook Tissoudali had kunnen prikken. De IJslandse doelman Runarsson liet zich echter niet meer vangen. Uiteindelijk was het doelpunt van Tissoudali doorslaggevend, want scoren werd er niet meer gedaan. Kaba had nog de beste kans, maar schoot vanop twee meter tegen de deklat. Gent zet de rest onder druk en doet weer helemaal mee voor de prijzen.