Vanhaezebrouck heeft iets te zeggen over spelers die met mondmasker moeten opkomen: "Vier hé! Een beetje te gek voor woorden"

Het is een bizar beeld: de spelers het veld zien opkomen met een mondmasker. De Pro League verplicht dat om een signaal te geven, maar de meeste supporters zullen nu wel door hebben dat ze dat mondmasker moeten ophouden als ze naar het voetbal willen blijven gaan.

Ook Hein Vanhaezebrouck moest even iets zeggen over de bizarre situatie. De spelers staan aan de aftrap met een mondmasker en een minuut later hangen ze letterlijk aan elkaars lijf. “Ik hoop dat de supporters die mondmaskerplicht navolgen, maar ik moet daar wel aan toevoegen dat wat wij moeten doen, eigenlijk puur voor de ogen van de camera is. Ik vind het een beetje te gek voor woorden", aldus HVH.

"We hebben vier maskers per speler gebruikt. Eentje om op te komen voor de opwarming. Dan moet je die weggooien, want je kunt ze niet samen opzijleggen. Dan een om op te komen voor de eerste helft, een om op te komen voor de tweede helft en dan nog een om naar de supporters te gaan. Dat zijn vier maskers", legde Vanhaezebrouck uit.

"Maar oké, nu zijn de maskers beschikbaar. Er is ooit een periode geweest dat de maskers niet beschikbaar waren en dat de experten zelfs zeiden dat de maskers niet belangrijk waren. Wij doen gewoon wat ons gevraagd wordt, maar ik vind het een beetje onnozel."