Na Murillo nu ook normaal heel kalme Ngadeu kwaad op Dewaest: "Hij wou me kalm niet aanhoren"

Michael Ngadeu is normaal gezien de rust zelve. En toch maakte de indrukwekkende Kameroense verdediger van AA Gent zich tegen OHL bijzonder kwaad. En weer was OHL-verdediger Sebastien Dewaest de oorzaak.

Ngadeu is de GVR (Grote Vriendelijke Reus) van Gent, maar we zouden er ook niet graag ruzie mee krijgen. Even na een duel in de zestien ging hij ineens in de clinch met Dewaest, wat iedereen toch wel wat verwonderde. "Hij duwde me toen ik in de lucht hing en daardoor blesseerde ik mijn eigen ploegmaat", vertelde Ngadeu na de match. "Toen ik hem kalm ging zeggen dat hij dat niet meer hoorde te doen, wou hij niet luisteren en ging hij schreeuwen. Ja, toen ben ik kwaad geworden en heb me ook laten horen. Hij moet dat niet doen."

Dewaest maakt zo weinig vrienden nadat hij ook Michael Murillo al een rode kaart aansmeerde nadat hij zelf toegaf "over zijn billen te hebben gestreeld". De robuuste verdediger gebruikt duidelijk alle truken in de doos.