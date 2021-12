Gent sluipt top vier binnen: "We laten iedereen zien dat ze met Gent rekening moeten houden"

AA Gent heeft zijn eerste negen op negen van het seizoen binnen en sluipt zo de top vier binnen. En het kan een mooi weekend worden, al moeten ze de uitslagen van de andere matchen afwachten.

Maar Gent kroop aan den Dreef ook door het oog van de naald. "Je kan niet altijd mooi winnen hé", haalde Julien De Sart zijn schouders op. "We begonnen goed, maar we zijn vergeten het tweede doelpunt te scoren. Voor één keer hadden we het geluk aan onze zijde. Dat moeten we toegeven, maar het mag ook eens."

De Sart speelde voor de tweede keer op rij omdat Kums er niet bij was. Na de bekerzege tegen Lommel was hij nochtans niet tevreden. "Nee, ondanks die twee doelpunten. Vandaag was het veel beter. Ik voelde me goed. Ik ben ook blij dat we drie keer op rij kunnen winnen in de competitie, dat doet deugd."

En ja, Gent heeft zijn slecht seizoensbegin al bijna rechtgezet. "Voor de eerste keer pakken we negen op negen en dat op het juiste moment. Er gaan dit weekend nog ploegen punten verliezen. We zetten druk op hen en laten weten dat ze Gent serieus moeten nemen."