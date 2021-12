Jan Breydel bibbert maar Club Brugge wint wel met 3-2 van Seraing

Na een onnodig spannende wedstrijd heeft Club Brugge met 3-2 gewonnen tegen Seraing. Club kwam tweemaal op een dubbele voorsprong maar liet de bezoekers telkens bijna terugkomen.

Roterende Clement

Clement besloot te roteren met zijn opstelling nadat Club vorige week een uur lang met 10 moest spelen in Genk en drie dagen later tegen datzelfde Genk 120 minuten vol aan de bak moest. Geen plek voor Vanaken, Rits of Balanta op het middenveld maar wel voor Vormer geflankeerd door De Ketelaere en Mbamba. Cisse Sandra werd op de rechterflank uitgespeeld.

We kregen een te verwachten spelbeeld met Club Brugge dat vooral het spel bepaalde en Seraing dat probeerde om via de counter gevaarlijk te zijn. Maar omdat de aanvalslinie van Club vaak goed druk ging zetten onder de aanvoering van kapitein Vormer was het voor de bezoekers lastig om eruit te komen.

Doelpuntenfestijn in eerste helft

Na een kwartier leek Vormer de 1-0 vrijstaand te kunnen intrappen maar de aanstormende Bernier belette Vormer om te trappen. Boucaut aarzelde niet en wees naar de stip, Dost zette om. Ondanks de vele kansen, lukte het Club pas een kwartier later om een dubbele voorsprong te vergaren. Lang zette zijn mannetje in de wind en legde de bal opzij voor Dost om zijn tweede van de avond in doel te leggen.

Match gespeeld? Nee hoor want Maziz zag dat Jallow in de ruimte was gedoken en verstuurde een piekfijne lange bal richting de winger. Die omspeelde Mignolet en legde de aansluitingstreffer in doel. Het leek echter ijdele hoop te zijn toen Cisse Sandra zijn rekening opende voor Club en de 3-1 fraai in doel trapte enkele minuten later.

Match gespeeld? Opnieuw zeker niet want op slag van rust kopte Del Fabro de 3-2 in doel na een goede vrije trap van (opnieuw) Maziz.

Spanning troef in tweede helft

Club leek nog niet bekomen te zijn van de aansluitingstreffer van Seraing bij de start van de tweede helft. Seraing was enkele minuten de betere ploeg maar kon het overwicht niet omzetten in een doelpunt. Aan de andere kant lukte het Mata, Ricca en De Ketelaere ook niet om Club opnieuw op een dubbele voorsprong te zetten.

De spanning bleef erin zitten in het stadion. Seraing wou niet wachten tot de bal goed viel en Club liet de kansen keer op keer liggen. De Ketelaere dacht zo te scoren maar Nadrani bracht nog redding op de lijn. Dost leek de klus dan toch te gaan klaren maar hij kreeg de bal van wel heel dichtbij niet voor de derde keer voorbij Dietsch.

Seraing wou in het slot nog een penalty na een interventie van Ricca op Mansoni maar Boucaut besloot om niet in op het aanbod in te gaan, tot grote frustatie bij de bezoekende bank.

De spanning liep nog even hoog op na enkele bitsige duelletjes maar tot kansen kwam het niet meer. Jan Breydel bibberde maar pakt wel de drie punten. Seraing zal met een dubbel gevoel huiswaarts keren.