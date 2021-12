Noa Lang kan extra duwtje gebruiken: "Hij trekt zich dat heel hard aan"

Dat Noa Lang een bijzondere voetballer is, is één iets. Maar hij is ook een kleurrijke figuur naast het veld.

Dat liet de Nederlander allemaal nog eens zien in de wedstrijden tegen Racing Genk. Toch voelt Lang zich niet altijd begrepen.

“Hij trekt zich kritiek heel hard aan, terwijl dat volgens mij helemaal niet nodig is. Hij heeft een fantastisch seizoen gehad bij Club Brugge, hij heeft zich zelfs tot bij Oranje geknokt. Iedereen gunt hem dat. En toch lijkt hij soms te denken dat iedereen tegen hem is, maar dat is helemaal niet zo”, zegt Ajax-watcher Mike Verweij in De Telegraaf.

Verweij ziet de kritiek op Lang, maar vindt het toch een uitstekende voetbal. “Dat impulsieve en explosieve dat hij heeft, maakt hem ook tot de voetballer die hij is. Onvoorspelbaar, onberekenbaar. Want hij is en blijft wel een heerlijk spelertje. Bovendien is hij tegen de mensen die hem echt kennen ook gewoon een heel lieve jongen, moet je weten. Zelf ken ik hem ook als een goeie gozer. Niks wat je vraagt, is hem te veel.”