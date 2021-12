Bas Dost eerlijk na zege van Club Brugge: "Dat had gemoeten, ja"

Bas Dost scoorde zaterdagavond twee keer voor Club Brugge tegen Seraing, al had hij er heel wat meer kunnen en misschien wel moeten maken.

Blauwzwart won met 3-2 van Seraing. Bas Dost nam twee Brugse goals voor zijn rekening maar had gemakkelijk een hattrick kunnen scoren.

“Die hattrick had inderdaad gemoeten, ja”, zei de Nederlander op de website van Club Brugge. “Het was lekker begonnen met die strafschop en dan een hele mooie actie van Noa. Daarna was ik er nog een aantal keren dichtbij.”

Dost houdt aan zijn goals toch een goed gevoel over. “Ik denk dat het belangrijk is dat ik telkens gevaarlijk ben voor doel. Dat doet me goed”, klinkt het tot besluit.

Op sociale media uiten heel wat fans kritiek op Dost. Vooral zijn gebrekkige techniek en de vele missers waren stof tot discussie.