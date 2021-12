Club Brugge slikt opnieuw twee tegendoelpunten tegen op papier zwakke tegenstander: "We zitten in lastige periode"

Roteren met het elftal deed Clement bijna de das om tegen Seraing, of het gaf de supporters alleszins bijna een stok om mee te slaan. Maar uiteindelijk trok Club Brugge de drie punten toch over de streep.

De achterlinie van Club was met Mata, Mechele en Hendry niet onervaren maar het middenveld Mbamba-Vormer-De Ketelaere werd door Clement nog niet vaak het veld opgestuurd. Ook de eerste basisplaats van Cisse Sandra was een verrassing voor velen.

"Ik heb geprobeerd om te roteren en jonge spelers een kans te geven. Mbamba (16) en Sandra (17) hebben nog eens extra ervaring opgedaan, dat is nog een extra winst bovenop die drie punten", klinkt het bij Philippe Clement.

Lang en De Ketelaere niet in rotatie

Vanaken, Rits en Balanta bleven op de bank maar youngsters De Ketelaere en Lang bleven wel staan in de basis van Club. "Die jongens geven zelf aan dat ze zich nog goed voelen. Bovendien moet ik rekening houden met de opties...", zucht de Club-trainer.

Van Der Brempt is geschorst en Persyn net terug uit blessure. Die jongen heeft gisteren voor de eerste keer sprintjes getrokken, een match zou veel te snel zijn voor hem", schept hij duidelijkheid over de situatie van de wingback.

Ondanks dat de verdediging ervaring genoeg had, slikte Club toch opnieuw twee tegendoelpunten. Met 23 tegendoelpunten staan ze zeker niet bij de best verdedigende ploegen in de competitie. "Maar we hebben ook niet veel kansen weggegeven vandaag.'

'Je kan alles analyseren en sommige dingen konden slimmer gebeuren, maar Simon moest ons vandaag niet vaak redden. We zitten nu eenmaal in een periode dat als we iets fout doen, dat er snel tegenslag volgt", aldus Clement.