Clement ziet Club Brugge bibberen maar niet kraken tegen Seraing: "Om kampioen te kunnen worden moet je dit winnen"

Bijna lukte het Club Brugge om en dubbele voorsprong nog uit handen te geven tegen Seraing. Uiteindelijk konden de troepen van Clement toch de zege over de streep trekken. "Belangrijk na zo'n lastige week", aldus Clement.

"Het blijven drie belangrijke punten die we pakken en zulke matchen heb je altijd in een seizoen", steekt Clement van wal op de persconferentie. "Na de intensieve week die we hebben gehad met vorige week in Genk 60 minuten met 10 man te moeten spelen en dan in de beker nog eens 120 minuten te moeten spelen in Genk voor de beker. Dat zag je bij sommige jongens vandaag ook", vindt de trainer van Club Brugge.

© photonews

Uiteindelijk was het toch vooral Club dat zichzelf bijna de das omdeed en een dubbele voorsprong tot tweemaal toe weg gaf. "Het is jammer dat we de rust intrekken met maar 1 doelput verschil, dat had meer moeten zijn en we hebben er de kansen voor gehad. In de tweede helft gingen we op zoek naar het vierde doelpunt maar dat kwam niet."

"Om de titel te winnen, moet je zulke wedstrijden winnen na een lastige week in een lastige periode en dat hebben we gedaan", besluit Clement.