Seraing bleef geloven in gelijkspel maar keert met 0 punten en opgeheven hoofd huiswaarts: "Heel fier op mijn spelers"

Club leek de schaapjes op het droge te hebben maar Seraing kwam tot twee keer toe gevaarlijk dichtbij. Uiteindelijk lukte het ze toch niet om een punt mee te nemen uit Brugge, toch was Seraing-trainer Condom niet te zwaar ontgoocheld.

Na de 2-0 van Bas Dost leek het over en out voor Club Brugge, tot Maziz met een fraaie diepsteekpass Jallow op weg zette naar de aansluitingstreffer.

Toch werd het een minuut later nog 3-1 via Cisse Sandra, maar op slag van rust lukte het Seraing opnieuw om te scoren en met veel hoop richting de kleedkamer te trekken. Die hoop bleef gedurende de gehele tweede helft leven maar kon niet omgezet worden in een derde doelpunt en dus een gelijkspel.

"We zijn naar hier gekomen in een positieve flow, maar tegen een ploeg als Club Brugge moet je op voorhand niet té veel hopen op puntengewin", vertelt Seraing-trainer Jordi Condom op de persconferentie na de wedstrijd. "We hebben geprobeerd om ze onder druk te zetten maar dat kwam er in de eerste helft niet genoeg uit, we toonden te veel respect maar creëerden ook wel kansen", aldus Condom.

Hadden niets te verliezen

Na een eerste helft met 5 doelpunten werd de tweede helft er eentje zonder. "Alles was mogelijk na de rust, voor beide ploegen. Club kon nog scoren maar onze doelman hield ons recht. Langs de andere kant hadden wij ook nog kansen om een punt uit de brand te slepen. We hadden niets te verliezen toen we naar hier kwamen en kunnen met opgeheven hoofd huiswaarts keren, ik ben fier op mijn spelers", besluit de trainer van Seraing."