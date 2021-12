Undav bezorgt Union zege op Stayen, promovendus neemt weer zeven punten voorsprong

Zonder overtuigend te voetballen heeft Union de drie punten gepakt op Stayen. Christian Brüls wiste de openingstreffer van Undav na de pauze uit, maar het was alweer Undav die met het hoofd voor het winnende doelpunt zorgde. Herfstkampioen Union loopt weer zeven punten uit op Antwerp en Club Brugge.

In een kil Stayen begonnen beide ploegen op een drafje aan de wedstrijd. Het was dan ook schrikken toen Brüls opeens vrij mocht aanleggen. Moris schudde een schitterende parade uit zijn handschoenen. STVV had goed gekeken naar de aanpak van OHL vorige week. De Kanaries plooiden massaal terug en gaven nauwelijks ruimte weg. Union ontwikkelde dan weer te weinig tempo om de geel-blauwe muur te ontwrichten.

Deniz Undav en Dante Vanzeir waren een halfuur lang compleet onzichtbaar. Tot Vanzeir achter een diepe bal ging spurten. De Limburger zette de bal laag voor doel, waar Undav zijn bewaker te snel af was. De Duitse spits van Union knalde in één tijd door de benen van Schmidt: 0-1. Bijna ging Union zelfs met een dubbele voorsprong de rust in, maar Schmidt redde prachtig op een kopbal van Burgess.

Ook de koffie leek de 22 acteurs niet te inspireren. Vlak voor het uur schudde Lapoussin een splijtende pass uit zijn sloffen. Undav mocht alleen op Schmidt af, maar knalde op de Japanse doelman. Een minuut later werkte de Duitser wél fraai af, maar stond hij buitenspel.

In plaats van 0-2 werd het vrijwel meteen daarna 1-1. Christian Brüls kreeg veel ruimte, maar zag niet meteen een vrijstaande ploegmaat. De spelmaker van STVV besloot op doel te knallen en trof vanop 25 meter raak. Fraaie goal, al zag Moris er niet goed uit.

Union was niet aangeslagen na de tegentreffer en sloeg een kwartier voor tijd genadeloos toe. Teuma borstelde een hoekschop voor doel, Undav knikte zijn tweede van de avond tegen de touwen. Zonder in de wedstrijd te zitten bepalend zijn voor je team, dan ben je een fenomeen. Niet veel later vergat Vanzeir de wedstrijd helemaal op slot te gooien.

STVV probeerde de bakens te verzetten, maar was niet bij machte Union echt te verontrusten in de slotfase. Leistner kwam er met een kopbal nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar Moris gaf geen krimp. Diep in blessuretijd liet Teuma een huizenhoge kans op de 1-3 onbenut.