Deniz Undav na twee doelpunten opnieuw leider in topschutterstand: "16 of 20 doelpunten, het maakt me niets uit"

Union heeft de luxe dat het over twee spitsen beschikt die op elk moment kunnen toeslaan. De wedstrijd op Stayen was daar de perfecte illustratie van. Dante Vanzeir kende een lastige avond, maar leverde de assist voor de belangrijke 0-1. Ook Undav speelde al betere wedstrijden, maar was beslissend.

Op het halfuur reageerde Deniz Undav het snelst op de lage voorzet van Vanzeir. De afwerking mocht gezien worden. Na de zwabberbal van Christian Brüls -en matig keeperswerk van Moris- leek Union even van de wijs. Uiteindelijk was het andermaal de 25-jarige Duitser die Union bij de hand nam. Undav deponeerde de hoekschop van Teuma met het hoofd in het doel. En zo zit Deniz Undav na 17 competitiewedstrijden aan 16 doelpunten en 12 assists. Fenomenale statistieken.

"Ik heb vandaag alles gegeven voor het team, want we moesten een reactie tonen na de nederlaag van vorige week. Dat ik opnieuw twee keer scoor? Tja, of ik nu 16 of 20 keer scoor, het maakt me weinig uit. We wilden die drie punten, dat was het belangrijkste vanavond."

Deniz Undav strompelde in de slotfase naar de kant nadat hij een tik leek te krijgen op de knie. "Ik was niet meer fit en in de slotminuten hadden we echt iemand nodig die honderd percent was."