Felice Mazzu en Union lopen opnieuw zeven punten uit op dichtste achtervolgers: "We kunnen nog beter" & "Hopelijk blijft hij"

STVV-Union werd geen spektakelstuk, maar de promovendus stapte uiteindelijk andermaal met de drie punten van het veld. Het was alweer de vijfde uitoverwinning op rij voor de mannen van Felice Mazzu, die de kloof op Club Brugge en Antwerp vergroten tot zeven punten.

"Het was een moeilijk avond voor ons, dus ik ben zeer blij met het resultaat", aldus Felice Mazzu na afloop. De Italo-Belg maakte zich eerder deze week zorgen over de staat van het kunstgras op Stayen. Die zorgen leken terecht. "We hadden echt wel problemen om ons aan te passen aan het terrein, maar de jongens hebben een uitstekende mentaliteit getoond. Ik denk dan ook dat we deze overwinning zeker niet gestolen hebben. We konden zelfs drie of vier keer scoren."

Uiteindelijk was het andermaal Deniz Undav die het verschil maakte. De Duitse spits speelde niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar lukte op Stayen nummer vijftien en zestien van het seizoen. "We mogen van geluk spreken dat we altijd kunnen rekenen op Undav. Hij staat altijd op de juiste plek. Ik hoop dat hij blijft. Ik praat veel met hem, net als met andere jongens. Hopelijk willen ze dit avontuur tot het einde van het seizoen afmaken", besloot Felice Mazzu.