STVV blijft tegen Union voor tweede week op rij met lege handen achter: "Geen toeval dat zij de leider zijn"

STVV deed het in balverlies erg goed tegen Union. Hollerbach had duidelijk goed gekeken naar de aanpak van OHL een week eerder. Resultaat leverde het evenwel niet op voor de Kanaries. Wie anders dan Deniz Undav gaf STVV in het slotkwartier het nekschot?

Na de fraaie gelijkmaker van Christian Brüls leek STVV op weg naar een puntendeling, maar de Kanaries werden uiteindelijk genekt op een hoekschop. "Gezien de wedstrijdomstandigheden is de ontgoocheling erg groot", gaf Koita aan na de wedstrijd.

"Ok, ze zijn sterk en staan aan de leiding, maar vandaag waren we niet de mindere ploeg. We hebben met druk naar voren gevoetbald en de wedstrijd gedomineerd. Zij kwamen één keer voor doel en scoren meteen."

Achterin bij STVV mocht Dimitri Lavalée. De linkspoot toonde zich betrouwbaar in de duels en voetbalde steevast verzorgd uit. Ook hij zag hoe STVV de wedstrijd niet hoefde verliezen. "Het is geen toeval dat Union leider is, ze zijn erg solide als team. Toch was er amper ruimte vandaag, helaas leverden onze lange ballen nauwelijks gevaar op."

Na twee nederlagen op rij kruist STVV volgende week de degens met Cercle Brugge. Winnen de Kanaries die wedstrijd, lijkt de redding nu al een feit. Wordt het 0 op 9, dan moeten de Truienaars weer naar onder beginnen kijken in de rangschikking. "We kunnen een gouden zaak doen, dat beseffen we. Cercle is een ploeg van ons kaliber, het wordt een cruciale match", beseft Lavalée.