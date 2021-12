Union-fans laten zich in negatieve zin opmerken op Stayen

Union toonde zich de voorbije maanden een aanwinst voor de Jupiler Pro League. Dat geldt voor de spelers, maar ook voor de fans. Een hondstrouwe schare die vocaal enorm aanwezig is. Het was dan ook raar opkijken dat de meegereisde Union-fans het vrijdag op Stayen te bont maakten.

Nochtans gaven de spelers het goede voorbeeld. Bij het betreden van het veld droegen de spelers én refs een mondmasker. Het inspireerde de Union-fans niet, want de stadiomomroeper moest hen er meermaals aan herinneren dat het dragen van een mondmasker verplicht is.

De wedstrijd werd ook met enkele minuten vertraging afgetrapt. Reden: in het Union-vak werden wat Bengaals vuur aangestoken. Helaas ontstond er een brand(je) in het bezoekersvak, waardoor de brandweer in actie moest komen. Ondanks alle pogingen van regering en Pro League blijft pyro-technisch materiaal een groot probleem in onze stadions.