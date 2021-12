KV Oostende doorbreekt zijn slechte reeks dankzij een overwinning tegen Eupen

Eupen kwam snel op voorsprong en boog steeds meer, maar brak niet. Tot Gueye en Bätzner de weg naar doel vonden. Zo doorbreekt KV Oostende zijn slechte reeks en kan opnieuw naar boven kijken. Eupen pakt een 2 op 21 en moet zich dringend herbronnen.

Beide ploegen hadden dringend nood aan een driepunter om hun slechte reeks te doorbreken. Ze gingen beide dan ook nadrukkelijk op zoek naar de drie punten.

1ste helft

De wedstrijd begon met een domper voor KVO want Koziello geraakte geblesseerd na één minuut. spelen. Hij moest gewisseld worden en was daar duidelijk het hart van in. KVO begon het beste aan de partij maar tot grote kansen kwamen ze niet. Aan de andere kant was één doelpoging genoeg om op voorsprong te komen. Stef Peeters zette in één beweging Smail Prevljak op weg naar doel en de spits van Eupen werkte beheerst af.

De reactie van KVO liet niet lang op zich wachten want Gueye kreeg een prima kans met het hoofd. Gelukkig voor Eupen stond Himmelmann pal. Vlak daarvoor had Cools nog een goede kans voor Eupen de nek omgewrongen. Bijna stond het 0-2 maar het doelpunt van Embalo wordt afgekeurd omwille van buitenspel.

Zo ging Eupen toch wel met een gevleide voorsprong de rust in want KVO had zeker een aantal goede mogelijkheden om tot scoren te komen.

2de helft

De 2de helft was nog geen 20 seconden ver en bijna was daar de dubbele voorsprong voor Eupen. Wie anders dan Prevljak stormde op doel af, maar zijn schot strandde op de paal.

KVO nam duidelijk het initiatief en het Eupen kreunde onder de druk. In de 56ste minuut wordt Gueye duidelijk neergetrokken door Heris en de bal gaat op de stip. Dit was buiten de VAR gerekend en deze riep de scheidsrechter naar het scherm. Raar maar waar deze annuleerde de penalty en de gele kaart voor Heris. De trainer van KVO, Alexander Blessin, ontplofte langs de zijlijn.

Eupen kraakte maar brak voorlopig niet tot de 73ste minuut. Gueye glipte door de buitenspelval en werkte knap af. Zo kreeg KVO de verdiende gelijkmaker. Nog geen minuut later was Gueye daar weer maar wederom Himmelmann stond paraat om het schot te keren.

De langverwachte voorsprong voor KVO kwam er dan toch. Het was wachten tot de 81ste minuut, maar daar was Bätzner. Een snelle counter van KVO en hij stormde op doel af. Hij zag waar Himmelmann stond en schoot beheerst de bal naast de doelman.

Het slot van de partij kwamen er geen grote kansen meer en zo won KV Oostende meer dan terecht het duel tegen Eupen.