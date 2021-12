Alexander Blessin roemt de mentaliteit van zijn spelers na de winst tegen Eupen

KV Oostende was de verdiende winnaar in het duel met Eupen. Na de wedstrijd was Alexander Blessin dan ook een tevreden trainer.

"Beide ploegen waren nerveus in het begin, maar in de eerste helft hadden we de meeste controle. De eerste kans van Eupen was meteen een doelpunt, maar de mentaliteit na de rust was geweldig", noteerde Sporza na de wedstrijd van Alexander Blessin. "Iedereen heeft er alles aan gedaan en daarom was dit ook een over verdiende zege. Wanneer de spelers vertrouwen hebben, zie je dat ze mooie combinaties op de mat kunnen leggen."

Na vijf nederlagen in de competitie op rij deed deze overwinning goed. De drie punten waren dan ook broodnodig. "De laatste weken waren helemaal niet leuk, maar je ziet dat Cercle vandaag ook wint. Alles ligt dus zeer dicht bij elkaar onderaan in het klassement. Nu moeten we voortbouwen op dit resultaat."